القبض على شاب بتهمة 'الإنضمام إلى تنظيم إرهابي'

تمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشّماليّة، يوم أمس الثلاثاء 10 مارس 2020، من القبض على عنصر تكفيري بالجهة.





ويذكر أن التكفيري في الـ23 من العمر، ومفتّش عنه لفائدة المحكمة الابتدائيّة بتونس، وهو محلّ حكم بالسّجن لمدّة سنة من أجل "الانضمام إلى تنظيم إرهابي".





وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.