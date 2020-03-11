الطيران المدني: خطة طوارئ للتعامل مع الأحوال الجوية

قال الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، إن المطارات المصرية بها خطة طوارئ متبعة لضمان الإخلاء والهبوط أثناء سواء الأحوال الجوية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للأرصاد.





وأضاف "عنبه"، خلال كلمته على هامش مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء حول حالة الطقس غدًا، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء : أنه يتم مراعاة كافة معايير الأمان ومراعاة حالة الجو، وسيتم تحويل الطيارات إلى مطارات أو بلدان أخرى أو عدم إقلاع الطيران نهائيًا.



