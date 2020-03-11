رئيس مدينة دسوق: لم نتجاهل استغاثات مرضى الكلى (صور)

أكد اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ- ردا على ما نشرته بوابة "الفجر" صباح اليوم الأربعاء على لسان مرضى الغسيل الكلوي بمركز محلة دياي بدسوق بشأن تجاهل الوحدة المحلية ومجلس المدينة لاستغاثتهم لعدم وجود طبيب مما اضطرهم إلى الإستغاثة بالنجدة- أنه قد تحرك منذ اللحظات الأولى منذ تلقيه الاستغاثة ولم يتجاهل الأمر، وقام على الفور بالتواصل مع الإدارة الصحية بالمركز لسرعة إحضار طبيب وهو ما حدث بالفعل.





وأضاف رئيس مركز دسوق، خلال تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن غياب الطبيب مشكلة متكررة في المركز، ولكن مجلس المدينة لا يتوانى في تقديم يد الدعم والمساعدة للمرضى، وذلك في إطار تخصصه، لافتا إلى أن رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة دياي يقوم بزيارة المركز المذكور وجميع الوحدات التي تقع في نطاقه بصفة مستمرة من أجل الوقوف والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وهو ما حدث صباح اليوم فضلا عن وجود نائب رئيس المدينة أيضا منذ الساعة الثامنة والنصف.





وكانت "الفجر" قد نشرت، صباح اليوم الأربعاء، تقريرا عن استغاثات مرضى الغسيل الكلوي المترددين على مركز محلة دياي للغسيل الكلوي التابع لمستشفى فيصل لأمراض الكلى بإدارة دسوق الصحية بكفر الشيخ، بالنجدة لعدم وجود طبيب بالمركز يقوم بتركيب المحلول لهم لكي يبدأوا جلسة الغسيل الأسبوعية.





وأكد المرضى، أنهم قد لجأوا للنجدة، بعد اتصالهم بمجلس مدينة دسوق والذي لم يتحرك وكذلك مجلس القرية وأيضا الإدارة الصحية بدسوق، مطالبين بمحاسبة المقصرين والتحقيق، حيث ساد الغضب المرضى وسط عويل صرخاتهم من الألم والإهمال.





ومن جانبها، فقد أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنها ستقوم بإرسال طبيب على الفور، وإحالة الفريق المسئول عن المركز للتحقيق الفوري والعاجل، لما تمثله الواقعة من حادث خطير وإهمال يمس بحياة المرضى، مشددة على أنها ستتابع الموقف أولا بأول بعد التأكد من الواقعة بعدما طلبت الصور والفيديوهات التي بحوزتنا.



