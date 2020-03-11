المقاولون ضد طلائع الجيش 1/1 ببطولة الدوري المصري الممتاز | ملخص وأهداف (فيديو)

المقاولون ضد طلائع الجيش.. التقى فريق المقاولون نظيره طلائع الجيش، أمس الثلاثاء الموافق الـ10 من مارس 2020، ضمنة مبارايات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





المقاولون ضد طلائع الجيش





وتعادل المقاولون ضد طلائع الجيش إيجابيًا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب "عثمان أحمد عثمان"، في الإيجيبشن ليج 2019/2020.





المقاولون ضد طلائع الجيش .. الأهداف





سجل المقاولون ضد طلائع الجيش هدفه الأول، عن طريق لاعبه سيف الدين الجزيري، في الشوط الأول، بعد تدخل الـVAR واحتساب ركلة جزاء، انتهى بها اللقاء بتقدم المقاولون.





التعادل في مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش





وجاء هدف التعادل للجيش في مواجهة المقاولون ضد طلائع الجيش من ركلة جزاء في الدقيقة الـ84 بعدما تم الاحتكام غلى الـVAR أيضا لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.





ترتيب الجدول بين المقاولون ضد طلائع الجيش





واحتل ذئاب الجبل وصافة ترتيب الدوري الممتاز، بعد تعادله الإيجابي في مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش ورفع رصيده إلى النقطة الـ33 بينما بقى الجيش في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.



















