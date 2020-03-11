لمواجهة كورونا.. تطهير المدرجات والمعامل في جامعة الإسكندرية (صور)

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن جميع الكليات والقطاعات بالجامعة تقوم حاليًا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأشار إلى أنه وجه على عمداء الكليات ضرورة متابعة نظافة المدرجات وتطهيرها وتعقيمها بصفة يومية ومستمرة بالمنظفات، والحرص على فتح النوافذ وتهوية قاعات التدريس والمدرجات بصفة مستمرة، وتوفير المطهرات ومستلزمات نظافة الأيدي والأسطح بجميع الكليات، بالإضافة إلى تطهير جميع الأجهزة باستخدام مطهر للأجهزة قبل وبعد الاستخدام.



كما وجه رئيس الجامعة توفير مستلزمات نظافة الأيدي والمطهرات الكحولية في جميع المعامل التي يوجد بها أجهزة يشارك الطلاب في استخدامها، كما وجه عمداء الكليات إلى ضرورة إعداد المقررات إلكترونيًا لطلاب مرحلة البكالوريوس، وضرورة الاهتمام والاستمرار بتكثيف حملات التوعية بأعراض فيروس الكورونا وطرق الوقاية.



وقرر رئيس الجامعة أمس، إلغاء إمضاء الحضور والإنصراف ببصمة الإصبع للعاملين في الجامعة بجميع الكليات والمعاهد، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وأن تستبدل بكشوف ورقية، وذلك منعًا لنقل أية عدوى.





ووجه أيضًا بتجهيز أماكن للعزل بمستشفى الجامعة، في حالة حدوث اشتباه بين الطلاب أو العاملين أو أعضاء هيئة التدريس.

