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انقطاع المياه عن 9 مناطق بمدينة العبور الجمعة المقبل
الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:56 م
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تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة انه نظراً لقيام جهاز مدينة العبور بأعمال صيانه داخل محطة مياه العبور.
الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينه قباء – عمارات الفاروقيه – قطاع الامن المركزي – تقسيم عمر ابن الخطاب – مساكن الضباط – اطلس 3 – مساكن النيل – النهضة بالكامل ).
وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 03/13/ 2020 وحتى الساعة الثانية عشر ظهر
يوم السبت الموافق 14 / 03 / 2020.
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .
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