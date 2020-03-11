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انقطاع المياه عن 9 مناطق بمدينة العبور الجمعة المقبل

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:56 م
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بوابة الفجر
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تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة انه نظراً لقيام جهاز مدينة العبور بأعمال صيانه داخل محطة مياه العبور.
الأمر الذى  يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينه قباء – عمارات الفاروقيه – قطاع الامن المركزي – تقسيم عمر ابن الخطاب – مساكن الضباط – اطلس 3 –  مساكن النيل – النهضة بالكامل ).


وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 03/13/ 2020 وحتى الساعة الثانية عشر ظهر
يوم السبت الموافق 14 / 03 / 2020.


وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .


هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .



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