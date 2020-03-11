Advertisements
Advertisements
Advertisements

الفئات المستثناة من قرار إجازة غدا الخميس (تعرف عليها)

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:56 م
Advertisements
مصطفى مدبولي - أرشيفية
مصطفى مدبولي - أرشيفية
بسام عبدالحميد
Advertisements
صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام إجازة مدفوعة الأجر غدا الخميس الموافق 12 من مارس 2020 نظرا لظروف الطقس السيئ المتوقع غدا.

وأوضح المحافظ، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه يستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية والتي تحددها السلطة المختصة مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مؤتمر مجلس الوزراء الطقس السيئ الخميس اجازة اجازة الخميس

أخبار تهمك

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ ساعة و 18 دقيقة

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة كبيرة في برشلونة بسبب عدم تجديد نجم الفريق

منذ ساعة و 16 دقيقة

أخر مستجدات إصابة حمدي فتحي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة حول عدد المصابين بفيروس كورونا

منذ ساعة

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن إجازة غدا للموظفين بسبب الطقس

منذ ساعة و 13 دقيقة

إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

رسالة كلوب للاعبي ليفربول قبل صدام أتلتيكو مدريد الناري

منذ أقل من ساعتين

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

رونالدينيو يشارك في دوري السجون

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. 60 دقيقة تحسم تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الحكومة: الزموا بيوتكم لمدة يومين

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

الوزراء: إجازة ٣٠ يونيو لا تسري على أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات

عاجل.. الحكومة تعلن موعد إجازة ذكرى نصر أكتوبر البديل ليوم السبت

مفاجأة للعاملين بالقطاعين العام والخاص في عيد تحرير سيناء

القوى العاملة تعلن موعد إجازة عيد العمال

عاجل.. الأحد إجازة رسمية للعاملين بالدولة عدا هذه الفئة

اليوم| إجازة رسمية بمناسبة ذكرى 23 يوليو.. ومعامل التنسيق تستقبل رغبات الطلاب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

01:16 م

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

11:19 ص

إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري

01:42 م

عاجل.. الحكومة تعلن إجازة غدا للموظفين بسبب الطقس

01:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status