الفئات المستثناة من قرار إجازة غدا الخميس (تعرف عليها)

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام إجازة مدفوعة الأجر غدا الخميس الموافق 12 من مارس 2020 نظرا لظروف الطقس السيئ المتوقع غدا.





وأوضح المحافظ، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه يستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية والتي تحددها السلطة المختصة مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.



