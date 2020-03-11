Advertisements
Advertisements
Advertisements

١٠٠٠جنيه في الساعة.. سقوط فتاة لممارستها الدعارة بالمهندسين

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
تباشر نيابة العجوزة بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة سقوط سيدة تدعى "شيماء. أ"، عشرينية العمر، لممارستها الدعارة بإحدى كافيهات جامعة الدول العربية بالمهندسين، بمقابل مادي ١٠٠٠ جنيه في الساعة.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، قد نمكنت من ضبط سيدة في عقدهما الثاني، لإتهامها بممارسة الدعارة، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معهما عن طريق الكافيه، حيث اتفق معها على إقامة العلاقة المحرمة فيما بينهما مقابل ١٠٠٠جنيه للساعة.

على الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمة والقبض عليهما.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيابة العجوزة بوابة الفجر المهندسين الفجر الدعارة أمن الجيزة

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 15 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

بيان عاجل من الحكومة: الزموا بيوتكم لمدة يومين

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أخر مستجدات إصابة حمدي فتحي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

رونالدينيو يشارك في دوري السجون

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة كلوب للاعبي ليفربول قبل صدام أتلتيكو مدريد الناري

منذ أقل من ساعتين

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن إجازة غدا للموظفين بسبب الطقس

منذ ساعة و 13 دقيقة

إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بشرى سارة حول عدد المصابين بفيروس كورونا

منذ ساعة

صدمة كبيرة في برشلونة بسبب عدم تجديد نجم الفريق

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. 60 دقيقة تحسم تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

منذ ساعة الا ربع

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

النيابة تحقق في ضبط سيدة تمارس الجنس على "فيسبوك" بالدقي

الساعة بـ 4 آلاف جنيه.. تفاصيل سقوط سيدة الدعارة بالمهندسين

200 دولار للساعة.. التحقيق مع متهمة بالدعارة في الدقي

عبر موقع إباحي.. حبس سيدة الدقي لممارسة الدعارة بمقابل 200 دولار

بـ2000 جنيه للساعة.. ضبط سيدتين تمارسان الدعارة في الجيزة

عبر موقع إباحي.. تفاصيل سقوط سيدتين متهمتين بممارسة الدعارة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

01:16 م

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

11:19 ص

إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري

01:42 م

عاجل.. الحكومة تعلن إجازة غدا للموظفين بسبب الطقس

01:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status