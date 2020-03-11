63 حالة وفاة جديدة و354 إصابة بفيروس "كورونا" في إيران

ارتفع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في إيران إلى 354 شخصا، بعد تسجيل 63 وفاة جديدة، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة، اليوم الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المصابين جراء فيروس كورونا إلى 9000 شخص بعد تسجيل 958 إصابة جديدة، مشيرة إلى أن 2959 شخصًا تعافوا من إصاباتهم حتى الآن.

ونقلًا عن وكالة سبوتنيك، تعد إيران أكثر بلدان الشرق الأوسط تضررًا من تفشي فيروس "كورونا".