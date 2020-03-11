Advertisements
Advertisements
Advertisements

63 حالة وفاة جديدة و354 إصابة بفيروس "كورونا" في إيران

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:34 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

ارتفع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في إيران إلى 354 شخصا، بعد تسجيل 63 وفاة جديدة، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة، اليوم الأربعاء.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المصابين جراء فيروس كورونا إلى 9000 شخص بعد تسجيل 958 إصابة جديدة، مشيرة إلى أن 2959 شخصًا تعافوا من إصاباتهم حتى الآن.

 

ونقلًا عن وكالة سبوتنيك، تعد إيران أكثر بلدان الشرق الأوسط تضررًا من تفشي فيروس "كورونا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حالة وفاة جديدة تسجيل إصابة جديدة ايران ارتفاع عدد حالات الوفاة

أخبار تهمك

أزمة كبرى بين ميسي وكيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

"ربنا يعدي اليوم بدون خسائر".. الري تحذر من المنتظر غدا الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ نصف ساعة

رونالدينيو يشارك في دوري السجون

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الحكومة تعلن إجازة غدا للموظفين بسبب الطقس

منذ أقل من نصف ساعة

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أخر مستجدات إصابة حمدي فتحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ يوم

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الحكومة: الزموا بيوتكم لمدة يومين

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

صدمة كبيرة في برشلونة بسبب عدم تجديد نجم الفريق

منذ نصف ساعة

رسالة كلوب للاعبي ليفربول قبل صدام أتلتيكو مدريد الناري

منذ أقل من ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

إيران.. مواجهات بين محتجين والشرطة بسبب فيروس "كورونا"

بسبب "كورونا".. تركيا وأفغانستان يقررا وقف السفر من وإلي إيران

طاعون العصر.. ننشر خريطة انتشار فيروس كورونا حول العالم وحصيلة الضحايا والإصابات

66 حالة وفاة ضحايا فيروس كورونا في إيران

تونس تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"

كوريا الجنوبية تسجل 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

11:19 ص

عاجل.. الحكومة تعلن إجازة غدا للموظفين بسبب الطقس

01:20 م

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

07:07 ص

أخر مستجدات إصابة حمدي فتحي

11:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status