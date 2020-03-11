Advertisements
Advertisements
Advertisements

نقل أحد مصابي 'الكورونا' إلى قسم الإنعاش

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
أفاد المدير الجهوي للصحة بسوسة سامي الرقيق، بأنّه تم أمس نقل أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد من بين الذين تم إيواؤهم بقسم الأمراض الجرثومية، بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد ليلة البارحة، إلى قسم الانعاش الطبي تحسبا لأي تعكر صحي محتمل يمكن أن يتعرض اليه.

وذكر الرقيق، أنّ المصاب الذي تم نقله هو أصيل بومرداس من ولاية المهدية عمره 64 عاما، ويعاني من مرض السكري، كما أكّد أنّ المصاب حالته حرجة ومايزال يعاني من ضيق تنفس ويستجوب عناية خاصة.

ويجدر التذكير، بأن وزارة الصحة التونسية كانت قد أعلنت منذ الأحد الماضي، عن تسجيل حالة إصابة مؤكّدة مستوردة بفيروس كورونا المستجدّ، لمواطن تونسي ناهز عمره الـ60 عاما قادم من إيطاليا.
Advertisements

أخبار تهمك

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

بيان عاجل من الحكومة: الزموا بيوتكم لمدة يومين

منذ ساعة و نصف

رونالدينيو يشارك في دوري السجون

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ 36 دقيقة

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 7 ساعات

أخر مستجدات إصابة حمدي فتحي

منذ ساعتين

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ يوم

صدمة كبيرة في برشلونة بسبب عدم تجديد نجم الفريق

منذ 34 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة كبرى بين ميسي وكيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ ساعتين و 32 دقيقة

"ربنا يعدي اليوم بدون خسائر".. الري تحذر من المنتظر غدا الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة كلوب للاعبي ليفربول قبل صدام أتلتيكو مدريد الناري

منذ ساعة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الحكومة تعلن إجازة غدا للموظفين بسبب الطقس

منذ نصف ساعة

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

11:19 ص

عاجل.. الحكومة تعلن إجازة غدا للموظفين بسبب الطقس

01:20 م

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

01:16 م

صدمة كبيرة في برشلونة بسبب عدم تجديد نجم الفريق

01:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status