نقل أحد مصابي 'الكورونا' إلى قسم الإنعاش

أفاد المدير الجهوي للصحة بسوسة سامي الرقيق، بأنّه تم أمس نقل أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد من بين الذين تم إيواؤهم بقسم الأمراض الجرثومية، بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد ليلة البارحة، إلى قسم الانعاش الطبي تحسبا لأي تعكر صحي محتمل يمكن أن يتعرض اليه.





وذكر الرقيق، أنّ المصاب الذي تم نقله هو أصيل بومرداس من ولاية المهدية عمره 64 عاما، ويعاني من مرض السكري، كما أكّد أنّ المصاب حالته حرجة ومايزال يعاني من ضيق تنفس ويستجوب عناية خاصة.



