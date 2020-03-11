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نقل أحد مصابي 'الكورونا' إلى قسم الإنعاش
الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:24 م
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مروى الجلاصي
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أفاد المدير الجهوي للصحة بسوسة سامي الرقيق، بأنّه تم أمس نقل أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد من بين الذين تم إيواؤهم بقسم الأمراض الجرثومية، بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد ليلة البارحة، إلى قسم الانعاش الطبي تحسبا لأي تعكر صحي محتمل يمكن أن يتعرض اليه.
وذكر الرقيق، أنّ المصاب الذي تم نقله هو أصيل بومرداس من ولاية المهدية عمره 64 عاما، ويعاني من مرض السكري، كما أكّد أنّ المصاب حالته حرجة ومايزال يعاني من ضيق تنفس ويستجوب عناية خاصة.
ويجدر التذكير، بأن وزارة الصحة التونسية كانت قد أعلنت منذ الأحد الماضي، عن تسجيل حالة إصابة مؤكّدة مستوردة بفيروس كورونا المستجدّ، لمواطن تونسي ناهز عمره الـ60 عاما قادم من إيطاليا.
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