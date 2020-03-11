اقتربت ولكن.. ماذا قالوا عن علامات الساعة؟

في الأيام الأخيرة، اشتد الجدل بشأن الحديث عن علامات الساعة بعدما إعتبر البعض أن ما فعله فيروس كورونا بعدد من دول العالم دليل على ظهور تلك العلامات.

من جانبه، أكد الدكتور علي فخر، من علماء دار الإفتاء، أن الحديث عن علامات الساعة الكبرى ويوم القيامة واسع وكبير، وهناك الكثير من علامات القيامة ظهرت، من بينها مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد ذاته من علامات الساعة.

وشدد في بث مباشر للفتاوى على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على أن الساعة قد اقتربت، لذلك يجب على الإنسان الاستعداد للقاء الله، وألا ينشغل بالدنيا عن الله.





ليس معناه أن تقوم حاليا

كما رد الداعية الإسلامي مبروك عطية، على حالة الذعر التي أصيب بها البعض بعد الخبر الذي أصدرته دار الإفتاء بأن الساعة اقتربت.





وخلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أكد "عطية"، أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: "اقتربت الساعه وانشق القمر" وهو أمر محسوم.





وأوضح: أن ظهور علامات الساعة ليس معناه أنها ستقوم في الوقت الحالي، قائلا: "بتدوروا على القيامة ليه؟، من مات فقد قامت قيامته، لا يعنيك سوى عمرك أنت وعملت فيه إيه، كما أن ظهور الكوورنا والأوبئة ليس معناه قيام القيامة".





دور صحن المسجد الحرام

على جانب آخر، أكد الداعية الإسلامي السعودي الليبيري الأصل توفيق الصائغ، أن خلو صحن المسجد الحرام ليس طامة ولا علامة من علامات الساعة، مشددًا على أن الحرم لم يخل من الطائفين، حيث طاف بالبيت أقوامٌ من سطحه وأدواره، مقدما الشكر للقائمين على هذا الإجراء الاحترازي.





وكتب الصائغ، عبر حسابه على تويتر: "مهلًا.. دُبجت أبيات ورُقّمت مقالات وخاض الناس في شجر البوادي، الحرم لم يخلُ من الطائفين، يطوف بالبيت أقوامٌ من سطحه وأدواره، وما تم اجراء احترازي يشكر القائمون عليه".



