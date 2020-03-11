مدير عام الأبحاث الاقتصادية: "شهر رمضان لن يشهد نقصا في المواد الاستهلاكية"

أكّد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية ياسر بن خليفة، تقدم مستويات تخزين المواد الاستهلاكية اللازمة لتغطية حاجيات التونسيين خلال شهر رمضان، معتبرا أن الشهر المعظّم لن يشهد نقصا في التزويد باعتبار حلوله في فترة ذروة الإنتاج لبعض المنتجات النباتية والحيوانية.





في المقابل، أوضح بن خليفة أن الوزارة سجّلت لهفة من المواطنين على اقتناء وتخزين المواد الغذائية، تزامنا مع التخوّف من انتشار فيروس كورونا المستجد.



