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وقف جميع فعاليات مياه الإسكندرية بسبب كورونا (صور)

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:10 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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عقد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الإسكندرية، اليوم الأربعاء، اجتماعا عاجلا لمناقشة آليات كيفية الوقاية من فيروس كورونا، بناءً على توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من فيروس كورونا.

وقرر جابر، وقف جميع الأنشطة المخطط تفعيلها الفترة القادمة التي تستلزم تواجد تجمعات بشرية وسفر وانتقالات مثل: اليوم العالمي للمياه، ومسابقة السلامة، والصحة المهنية، وورش العمل، والدورات التدريبية الخارجية، لتقنين دائرة انتشار الفيروس. 

وأكد على ضرورة توفير المطهرات اللازمة للعاملين والحرص على نظافة الأسطح ودورات المياه بصفة دورية، علاوة على التنبيه بتوزيع مطبوعات بجميع فروع ومحطات الشركة تشمل على جميع الإرشادات الوقائية اللازمة.

كما أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة، تعليماته للإدارة العامة للأمن بمنع أي تجمع بالطرقات ليس له داعي غير العمل للمساهمة في تأمين صحة العاملين على مدار ساعات العمل الرسمية.

واقترحت الدكتورة مها دويدار، رئيس قطاع المعامل والبحوث، خلال الاجتماع، باستعمال إسطوانات الرش للتعقيم وتوفيرها بالأماكن التي يوجد بها تجمعات كبيرة من العاملين.

من جانبه، أوصى شريف نوار، رئيس القطاع المالي، بتكثيف عدد معاونين الخدمة لتنظيف وتطهير وتعقيم دورات المياه بصفة دورية، وتوجيه العاملين على الالتزام بنظافة دورات المياه عقب الاستخدام.

وأضافت يسر صلاح الدين، مدير عام شئون مجلس الإدارة: أنه من الضروري توزيع الأدوار بشكل مدروس على الأفراد المكلفين بمتابعة الموقف وموافاة الإدارة العليا بالتقارير اللازمة فور حدوث أية مستجدات.

ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة، بضرورة تنفيذ جميع التوصيات والمقترحات المطروحة أثناء الاجتماع من أجل الحفاظ علي الصحة المهنية وسلامة العاملين.
وقف جميع فعاليات مياه الإسكندرية بسبب كورونا (صور)
وقف جميع فعاليات مياه الإسكندرية بسبب كورونا (صور)
وقف جميع فعاليات مياه الإسكندرية بسبب كورونا (صور)
وقف جميع فعاليات مياه الإسكندرية بسبب كورونا (صور)
وقف جميع فعاليات مياه الإسكندرية بسبب كورونا (صور)
وقف جميع فعاليات مياه الإسكندرية بسبب كورونا (صور)
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مياه الإسكندرية كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

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