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أسعار النفط تعاود تراجعها بعد زيادة المعروض السعودي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:44 م
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بوابة الفجر
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عاودت أسعار النفط العالمية تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بقرار المملكة العربية السعودية تعزيز سعتها الإنتاجية من الخام، تزامنًا مع خفض الأسعار، وذلك بعد معارضة روسيا توصيات تحالف (أوبك +) بشأن تعميق خفض الإنتاج لمجابهة ضعف الطلب العالمي جراء تفشي فيروس كورونا.


وانخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر أبريل بنسبة 1.05% ليصل إلى 34 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت بنسبة 0.75% ليصل إلى 36.94 دولار للبرميل.

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