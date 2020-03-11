أسعار النفط تعاود تراجعها بعد زيادة المعروض السعودي

عاودت أسعار النفط العالمية تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بقرار المملكة العربية السعودية تعزيز سعتها الإنتاجية من الخام، تزامنًا مع خفض الأسعار، وذلك بعد معارضة روسيا توصيات تحالف (أوبك +) بشأن تعميق خفض الإنتاج لمجابهة ضعف الطلب العالمي جراء تفشي فيروس كورونا.









وانخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر أبريل بنسبة 1.05% ليصل إلى 34 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت بنسبة 0.75% ليصل إلى 36.94 دولار للبرميل.



