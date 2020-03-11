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الداخلية تنجح في إتمام الصلح بين عائلتين بالقاهرة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:42 م
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جلسة الصلح
جلسة الصلح
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة، وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات بحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وأعضاء لجنة المصالحات.

حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك في إطار إسترتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية، والعمل على إتمام الصلح بين أطرافها.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية جلسة صلح بوابة الفجر القاهرة الفجر

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