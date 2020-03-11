برلماني: قانون حماية المنافسة يضمن تكافؤ الفرص

قال حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إننا في حاجة ملحة إلى إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نظرا لأهميته، مشيرا إلى أن هذا القانون كان موجود في البرلمان منذ بداية عام ٢٠١٩ إلا أن الحكومة قامت بسحبه لإجراء تعديلات عليه، ولكنه لم يظهر إلى النور حتى الآن.





وأشار السيد، فى بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعتبر تطبيق للمادة ٢٧ من الدستور والتي تنص على أنه يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.





وتابع: "تنص المادة ٢٧ من الدستور على أنه يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك".



