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ثنائيات كوميدية قي رمضان ٢٠٢٠

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:38 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تشهد المائدة الدرامية كل عام وجود العديد من الأعمال الكوميدية التي ينتظرها البعض بشغف شديد، والتي يستطيعون من خلالها إدخال الفرحة والبهجة على قلوب المشاهد،وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" أبرز المسلسلات الكوميدية التي تنافس بقوة هذا العام.

"تيمون وبومبا"

ويأتي على رأس هذه المسلسلات "تيمون وبومبا" الذي يجمع بين أحمد فهمي وأكرم حسنى،ويأتي هذا العمل بعد نجاحهم الكبير في تقديم العديد من الأعمال الكوميدية، ولاسيما مسلسل "ريح المدام" الذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2017.

يُشار أن مسلسل تيمون وبومبا" ينتمي لنوعية الحلقات المتصلة المنفصلة، وهو سيناريو وحوار أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج سينرجي، بطولة أحمد فهمي، ويزو، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ومجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف.

"وصل أمانة"

بعد أن أثبت نجوم "مسرح مصر"نجاحهم الكبير في تقديم اللون الكوميدي لسنوات عديدة سواء بأعمالهم على خشبة المسرح أو التي قدموها في المسلسلات السابقة، فللمرة الأولي يجتمع مصطفى خاطر وعلى ربيع، داخل عمل درامي واحد، وذلك بعد أن أصبحوا نجوم البطولات المطلقة، وحققت أعمالهم مشاهدات مرتفعة، حيث يشارك الثنائي هذا العام في مسلسل "وصل أمانة".

و المسلسل بطولة علي ربيع،هالة فاخر،مصطفى خاطر، محمود حميدة،ومن تأليف فاروق هاشم، مصطفى عمر، إخراج معتز التوني، إنتاج سينرجى.


"اثنين في الصندوق"

كما يجتمع الثنائي حمدي الميرغني و أوس أوس في مسلسل "اثنين في الصندوق".

والمسلسل تدور أحداثه حول عمال النظافة، وما يتعرضون له مشاكل واهمال من قبل المجتمع، والمسلسل بطولة حمدي الميرغني، صلاح عبد الله، انتصار، أوس أوس، ورحاب الجمل،أحمد عبد الله محمود،بيومي فؤاد،هايدي رفعت، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.

"بـ 100 وش"

قررت الفنانة نيللي كريم تغيير للشكل الذي اعتاد الجمهور رؤيتها فيه، حيث تخرج هذا العام من عباءة الأعمال الاجتماعية والتراجيديا لتقدم عملاً كوميديًا مع الفنان آسر ياسين، وهو مسلسل ب "100 وش" الذي كان يحمل اسم "النصابين" في البداية، وكان من المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2019 ولكن تم تأجيله فجأة دون سبب معلن ليتم عرضه هذا العام.


وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي شعبي، وتجسد نيللي ضمن الأحداث دور "سكر" وهي نصابة شعبية تعمل في صالون حريمي، كما أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جني الأموال، فتتمكن من شراء "كوافير"خاص بها،وذلك بمساعدة آسر ياسين، والمسلسل من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج شركة العدل جروب،بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين،مصطفى منصور، شريف الدسوقي،علا رشدي، ومجموعة مميزة من النجوم.

"نساء من ذهب"

كما تتوالى مفاجآت شهر رمضان المقبل، حيث تتعاون الفنانتين نادية الجندى ونبيلة عبيد فى مسلسل واحد ويقدمان أدوارًا كوميدية خلاله


يُشار أن مسلسل "نساء من ذهب مأخوذ من فورمات أمريكي، وهو بطولة سميحة أيوب،هالة فاخر، يشارك فيه أكثر من ضيف شرف منهم أحمد فهمي،مصطفى أبو سريع، روجينا،بدرية طلبة، بيومى فؤاد، هنادي مهنى،مايان السيد،سليمان عيد،خالد أنور، هيفاء وهبي.

المسلسل تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلمها تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، ويصبحان مضطرين للإقامة معًا وتدخلان فى صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التى تجعلهما يتعاملان مع بعضهما وتصبح علاقتهم بشكل أفضل.

"جمجوم وفيديو"

التحق مؤخرًا الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" بموسم رمضان، ليقدم مسلسلاً كوميديًا برفقة الفنان محمد سلام، و يحمل المسلسل اسم "جمجوم وفيديو"، وتدور أحداثه في 15 حلقة للعرض فى النصف الثاني من شهر رمضان،وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز ومصطفى يوسف، وإخراج إسلام خيري، حيث تقدم نفس الشركة المنتجة مسلسلا آخر من 15 حلقة للعرض فى النصف الأول من الشهر.


مسلسل "ولاد إمبابة"

يطل علينا هذا العام الفنان القدير سمير غانم من خلال مسلسل "ولاد إمبابة"، وهو من تأليف أيمن بكري، بطولة سمير غانم،نادر أبو الليف، سعد الصغير،فريدة سيف النصر، شمس،مراد فكري،عبد الله مشرف، أحمد شيبة،هانى الأسمر،إسماعيل فرغلي،محمود فارس،أوكا وأورتيجا، محمد فاروق شيبة، برلنتي فؤاد.
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