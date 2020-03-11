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بـ"الوحدات المتنقلة".. بدء التدريب على 3 مهن بقرى 5 محافظات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:36 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأربعاء، عن أن مديريات القوى العاملة في 5 محافظات بدأت في التدريب على الخمس وحدات التدريبية المتنقلة التي إطلاقتها الوزارة في مرحلتها الثالثة بقرى ونجوع محافظات قرية الأحراز بالقليوبية، وقرية الخرطوم بالبحيرة، وقرية سيدي شبيب بمرسى مطروح، وقرية الحبيلات الغربية بقنا، وقرية سهيل العرب بأسوان.

وقال الوزير: إن بذلك يصل ما تم إطلاقه 13 وحدات تجوب قرى ونجوع 13 محافظة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني.

وفي نفس السياق، أوضح السيد الخطيب مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، أن وحدة التدريب المتنقلة بقرية الخرطوم مركز بدر بدأت أولي الدورات التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة، وتستمر 30 يوما من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، مشيرا إلى أن دورة الكهرباء سوف تستمر 15 يوما، من الساعة الثانية حتى السابعة مساءً، أما دورة السباكة الصحية فمن المقرر أن تبدأ 22 مارس الجاري لمدة 15 يوما في نفس مواعيد دورة الكهرباء.
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الكلمات المفتاحية

الوحدات المتنقلة القوى العاملة التدريب على المهن

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