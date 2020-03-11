بـ"الوحدات المتنقلة".. بدء التدريب على 3 مهن بقرى 5 محافظات

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأربعاء، عن أن مديريات القوى العاملة في 5 محافظات بدأت في التدريب على الخمس وحدات التدريبية المتنقلة التي إطلاقتها الوزارة في مرحلتها الثالثة بقرى ونجوع محافظات قرية الأحراز بالقليوبية، وقرية الخرطوم بالبحيرة، وقرية سيدي شبيب بمرسى مطروح، وقرية الحبيلات الغربية بقنا، وقرية سهيل العرب بأسوان.





وقال الوزير: إن بذلك يصل ما تم إطلاقه 13 وحدات تجوب قرى ونجوع 13 محافظة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني.



