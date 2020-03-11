نقدم لك خلطات طبيعية لتقشير البشرة في المنزل بسهولة





ماسك القهوة وزيت الزيتون وماء الورود

- ملعقة كبيرة قهوة خام

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة ماء ورد

- ضعي زيت الزيتون في المايكروييف لمدة 10 ثوانٍ لتدفئته.

- اخلطي القهوة مع زيت الزيتون وماء الورد.

- وزعي الخليط على بشرتك وافركيها بلطف، واتركيه لمدة 3 دقائق.

- اشطفي وجهك بعدها بالماء الفاتر، ويمكنك وضع مسحة قطنية من ماء الورد مرة أخرى على بشرتك، لغلق المسام.





ماسك الشوفان والحليب

- ملعقة كبيرة من الشوفان

- ملعقة كبيرة حليب

- ملعقة كبيرة زيت لوز حلو

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على بشرتك.

اتركي الماسك لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي وجهك بالماء الدافيء ثم البارد.

كرري الماسك مرة أسبوعيا للحصول على نتيجة مرغوبة.





ماسكات الزبادي والسكر البني

- ملعقة كبيرة من الزبادي

- ملعقة صغيرة سكر بني

- قطرات من زيت الزيتون

اخلطي المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح خليطا متجانسا.

ضعي الماسك على البشرة.

اتركي الماسك لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي بشرتكِ بالماء.