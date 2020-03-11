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مستشفيات إيران ترفض مصابين جدد بفيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:21 م
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مستشفيات إيران
مستشفيات إيران
وكالات
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أعلنت المستشفيات في إيران، أنها لم تعد تملك أي قدرة على قبول مرضى جدد من المصابين بفيروس كورونا، بحسب قناة العربية.

 

وأعلنت السلطات الإيرانية، حالة التأهب الحمراء منذ عدة أيام، لكن لم يتم الإعلان عن أي إجراءات جديدة لتقديم مساعدة إضافية للمدينة.

 

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 8042، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، وسط تشكيك بدقة هذا الرقم من قبل وسائل إعلام معارضة، ونواب إيرانيين أيضاً.

 

وقد سجلت وزارة الصحة الإيرانية، 54 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بعدوى فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي المرض إلى 881 منذ يوم الاثنين الماضي، نقلًا عن قناة العربية.

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