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أول تصريحات من صاحبة لقطة الاعتذار للشاب الصيني ضحية التنمر

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:22 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت رشا إبراهيم، مدير المركز المصري التجاري الصيني: إنها فكرت في الاعتذار للشاب الصيني على تعرضه للتنمر على الطريق الدائري؛ للتعبير عن رفض المصريين كافة لما حدث له.

وتابعت: "هو مش عارف اللي حصل معاه دا كله ليه؟، السواق طرده من العربية، والناس بتجري منه وهو في بلد غريبة، وحسيت بخوف وإهانة كبيرة ليه، وحبيت اعتذر له وأجبر بخاطره".

وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" لمذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن عملها كمرشدة صينية ومدير للمركز التجاري الصيني، سهل عليها الوصول لهذا الشاب.

وأكدت أن هناك 5 أشخاص من المرشدين السياحيين توجهوا لتقديم الاعتذار له، وكان هناك عدد من الفنانين والمسئولين، مشيرة إلى أن حالة الشاب الصيني النفسية سيئة، ولم يتخط هذه الأزمة.

وأوضحت أن الشاب كان يرفض الاعتذار؛ لعلمه أن ما حدث له من تنمر كان من قلة قليلة من المصريين، مضيفةً أن الهدف من تقديمهم الاعتذار هو التعبير عن الرفض ما حدث للشاب الصيني والتوعية بعدم تكرار ذلك مع أي شخص أخر، موضحة أن هذا الشاب ليس طالبًا بالأزهر، وإنما مهندس بأحد المشروعات الصينية في مصر.
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