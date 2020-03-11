Advertisements
سعر اليورو اليوم الأربعاء 11-3-2020.. العملة الأوروبية تواصل تباينها
الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:18 م
Advertisements
Advertisements
تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 11 مارس 2020 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات الصباحية، وذلك بعد ارتفاعه خلال تعاملات أمس لليوم الثاني على التوالي، وجاءت الأسعار اليوم كما يلي:
سجل سعر اليورو في البنك الأهلى المصري نحو 16.81 جنيه للشراء و16.96 للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.74 جنيه للشراء و18.05 للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصر إبوظبي الإسلامي 17.76 جنيه للشراء و18.06 للبيع.
واستقر سعر اليورو اليوم فى HSBC وفي البنك المصرى الخليجى مسجلًا 17.74 جنيه للشراء، و18.06للبيع، وسجل سعر صرف اليورو ببنك التنمية الصناعية 17.75 جنيه للشراء، 18.06 للبيع، وسجل سعر اليورو اليوم فى البنك العقارى نحو 17.74 جنيه للشراء، 18.05 للبيع، مقابل 16.83 جنيه للشراء.
وبلغ سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان 17.79 جنيه للشراء، و18.10 للبيع، فيما بلغ سعر اليورو فى بنك قناة السويس 17.75 جنيه للشراء، و18.06 للبيع.
سجل سعر اليورو في البنك الأهلى المصري نحو 16.81 جنيه للشراء و16.96 للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.74 جنيه للشراء و18.05 للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصر إبوظبي الإسلامي 17.76 جنيه للشراء و18.06 للبيع.
واستقر سعر اليورو اليوم فى HSBC وفي البنك المصرى الخليجى مسجلًا 17.74 جنيه للشراء، و18.06للبيع، وسجل سعر صرف اليورو ببنك التنمية الصناعية 17.75 جنيه للشراء، 18.06 للبيع، وسجل سعر اليورو اليوم فى البنك العقارى نحو 17.74 جنيه للشراء، 18.05 للبيع، مقابل 16.83 جنيه للشراء.
وبلغ سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان 17.79 جنيه للشراء، و18.10 للبيع، فيما بلغ سعر اليورو فى بنك قناة السويس 17.75 جنيه للشراء، و18.06 للبيع.
البنك
شراء
بيع
البنك المركزي
17.8835
18.0289
بنك الإسكندرية
17.6513
18.1114
بنك التعمير والإسكان
17.6739
18.1114
بنك SAIB
17.66
18.1
البنك العربي الأفريقي الدولي
17.6739
18.1114
بنك مصر إيران للتنمية
17.8376
18.0826
المصرف المتحد
17.6739
18.1114
بنك عودة
17.6739
18.1114
البنك المصري الخليجي
17.6676
18.1177
البنك الأهلي اليوناني بمصر
17.6626
18.0999
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
17.6739
18.1114
البنك الأهلي المصري
17.6513
18.0884
بنك مصر
17.6513
18.0884
بنك قناة السويس
17.6739
18.1114
البنك التجاري الدولي
17.6739
18.1114
كريدي أجريكول
17.6739
18.1114
مصرف أبوظبي الإسلامي
17.6739
18.1114
بنك البركة
17.77
17.78
Advertisements
قد يعجبك أيضاً
أخيراً إذابة الدهون المتراكمة في البطن والوركين والأرداف بمجرد أخذ رشفة واحدة من هذا المشروب...لن تصدق النتيجة
Organic Balloon
Advertisements