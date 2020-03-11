سعر اليورو اليوم الأربعاء 11-3-2020.. العملة الأوروبية تواصل تباينها









تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 11 مارس 2020 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات الصباحية، وذلك بعد ارتفاعه خلال تعاملات أمس لليوم الثاني على التوالي، وجاءت الأسعار اليوم كما يلي:سجل سعر اليورو في البنك الأهلى المصري نحو 16.81 جنيه للشراء و16.96 للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.74 جنيه للشراء و18.05 للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصر إبوظبي الإسلامي 17.76 جنيه للشراء و18.06 للبيع.واستقر سعر اليورو اليوم فى HSBC وفي البنك المصرى الخليجى مسجلًا 17.74 جنيه للشراء، و18.06للبيع، وسجل سعر صرف اليورو ببنك التنمية الصناعية 17.75 جنيه للشراء، 18.06 للبيع، وسجل سعر اليورو اليوم فى البنك العقارى نحو 17.74 جنيه للشراء، 18.05 للبيع، مقابل 16.83 جنيه للشراء.وبلغ سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان 17.79 جنيه للشراء، و18.10 للبيع، فيما بلغ سعر اليورو فى بنك قناة السويس 17.75 جنيه للشراء، و18.06 للبيع.