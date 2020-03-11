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سعر اليورو اليوم الأربعاء 11-3-2020.. العملة الأوروبية تواصل تباينها

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:18 م
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بوابة الفجر
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تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 11 مارس 2020 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات الصباحية، وذلك بعد ارتفاعه خلال تعاملات أمس لليوم الثاني على التوالي، وجاءت الأسعار اليوم كما يلي:


سجل سعر اليورو في البنك الأهلى المصري نحو 16.81 جنيه للشراء و16.96 للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.74 جنيه للشراء و18.05 للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصر إبوظبي الإسلامي 17.76 جنيه للشراء و18.06 للبيع.


واستقر سعر اليورو اليوم فى HSBC وفي البنك المصرى الخليجى مسجلًا 17.74 جنيه للشراء، و18.06للبيع، وسجل سعر صرف اليورو ببنك التنمية الصناعية 17.75 جنيه للشراء، 18.06 للبيع، وسجل سعر اليورو اليوم فى البنك العقارى نحو 17.74 جنيه للشراء، 18.05 للبيع، مقابل 16.83 جنيه للشراء.


وبلغ سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان 17.79 جنيه للشراء، و18.10 للبيع، فيما بلغ سعر اليورو فى بنك قناة السويس 17.75 جنيه للشراء، و18.06 للبيع.



البنك

شراء

بيع

البنك المركزي

17.8835

18.0289

بنك الإسكندرية

17.6513

18.1114

بنك التعمير والإسكان

17.6739

18.1114

بنك SAIB

17.66

18.1

البنك العربي الأفريقي الدولي

17.6739

18.1114

بنك مصر إيران للتنمية

17.8376

18.0826

المصرف المتحد

17.6739

18.1114

بنك عودة

17.6739

18.1114

البنك المصري الخليجي

17.6676

18.1177

البنك الأهلي اليوناني بمصر

17.6626

18.0999

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

17.6739

18.1114

البنك الأهلي المصري

17.6513

18.0884

بنك مصر

17.6513

18.0884

بنك قناة السويس

17.6739

18.1114

البنك التجاري الدولي

17.6739

18.1114

كريدي أجريكول

17.6739

18.1114

مصرف أبوظبي الإسلامي

17.6739

18.1114

بنك البركة

17.77

17.78


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