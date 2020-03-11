مرسيدس بنز: تطوير السيارات الكهربائية أكثر أهمية من المركبات ذاتية القيادة

أعلن Ola Källenius رئيس مجلس إدارة شركة ديملر إيه جي ، ورئيس شركة مرسيدس بنز للسيارات، عن تأجيل شركة مرسيدس خططها لتطوير السيارات ذاتية القيادة للتركيز على السيارات الكهربائية.





وأوضح Ola Källenius خلال حديث مع الصحفيين في أعقاب إلغاء معرض جنيف للسيارات، إن شركة السيارات الفاخرة الألمانية العملاقة غيرت نهجها تجاه السيارات ذاتية القيادة.





وأكمل، وفي المستقبل القريب، ستركز الشركة الألمانية على المنصات الكهربائية و السيارات ذاتية القيادة معًا.