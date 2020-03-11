تحطم مقاتلة باكستانية في إسلام أباد ومقتل الطيار

تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الباكستانية من طراز F-16، اليوم الأربعاء، في موقع عرض عسكري في العاصمة إسلام آباد، مما أسفر عن مقتل الطيار بينما كان يتدرب في معرض جوي في يوم استقلال باكستان، حسبما ذكرت القوات الجوية.