سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11 مارس 2020 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي





واصل سعر الريال السعودى استقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 مارس 2020 ، وذلك بعد أداء متباين للعملة السعودية في السوق المحلى خلال تعاملات اليومني الماضيين وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وجاءت على التالي:





متوسط سعر الريال السعودى

سجل متوسط سعر الريال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، في البنك المركزى المصري، فيما سجل فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.









أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه





سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.15 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.





سجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.13 جنيه للشراء، و 4.23 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.15 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع، و سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.15 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.16 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.









سجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 4.15 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.16 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.10 جنيه للشراء، و 4.21 جنيه للبيع.



