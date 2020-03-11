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سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11 مارس 2020 مقابل الجنيه المصري

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:49 ص
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بوابة الفجر
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سعر الريال السعودي

واصل سعر الريال السعودى استقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 مارس 2020 ، وذلك بعد أداء متباين للعملة السعودية في السوق المحلى خلال تعاملات اليومني الماضيين وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وجاءت على التالي:

 متوسط سعر الريال السعودى 
سجل متوسط سعر الريال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، في البنك المركزى المصري، فيما سجل فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.


أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه 

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.17  جنيه للشراء، و4.20  جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.15  جنيه للشراء، و4.19  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.15  جنيه للشراء، و4.19  جنيه للبيع.

 
سجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.13  جنيه للشراء، و4.23  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.15  جنيه للشراء، و4.20  جنيه للبيع، وسعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.15  جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

 
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