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خفض طارئ لأسعار الفائدة البريطانية بسبب "كورونا"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:48 ص
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بوابة الفجر
أ ش أ
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أعلن بنك إنجلترا، خفض طارئ لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، من أجل مجابهة "الصدمة الاقتصادية" الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر البنك- في بيان اليوم الأربعاء أورده موقع "ماركت ووتش" الاقتصادي- أنه تم إجراء تصويت أمس الثلاثاء بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 0.25 %، كما أعلن البنك عن طرح خطة تمويل جديدة تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم دعمها من قبل احتياطيات البنك النقدية.

وأوضح أنه رغم حالة الضبابية التي لاتزال تكتنف حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فيروس "كورونا"، إلا أن ثمة توقعات متنامية بشأن ضعف أداء قطاعات بالاقتصاد البريطاني خلال أشهر مقبلة".

وأضاف أن تعطل سلاسل التوريد العالمية الكبرى وتأثر النشاط الاقتصادي والتجاري عالميا قد يتسبب في أزمة سيولة نقدية، فضلا عن تضرر معدلات الطلب والإنتاج داخل البلاد، لافتا إلى أن هذا النوع من الأزمات يؤثر بشكل كبير على الشركات الصغيرة بشكل كبير".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء، عن إصابة وزيرة الدولة لشؤون الصحة، نادين دوريس، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتصبح أول وزير في بريطانيا يصاب الفيروس القاتل.


وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس داخل بريطانيا 382 حالة بزيادة 54 عن اليوم الأخير فيما بلغ عدد الوفيات 6 أشخاص.
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