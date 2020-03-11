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جوجل تطلب من موظفيها في أمريكا الشمالية العمل من المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:37 ص
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بوابة الفجر
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طلبت شركة جوجل - Google الأمريكية من جميع موظفيها في أمريكا الشمالية العمل من المنزل - وعلى الشركات الأخرى القيام بذلك أيضًا. بسبب تفشي فيروس كورونا "COVID-19"، بعد تسجيل أكثر من 1000 حالة في الولايات المتحدة.

ونصح المتخصصين في مجال الصحة الناس بتجنب المصافحة، وكذلك الأماكن المزدحمة مثل خدمات النقل العام والمؤتمرات والمكاتب، حيث ينتشر فيروس كورونا COVID-19 في الجهاز التنفسي، إذا قمت بملامسة الأسطح الأسطح والأدوات الملوثة، ومن ثم لمس الفم أو الأنف أو العين.

يذكر أن العديد من الشركات عرضت على موظفيها خيار العمل من المنزل في مناطق معينة فقط، بعد التحذير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، حيث طلب تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، من موظفي الشركة في العديد من المكاتب العالمية بالعمل من المنزل إن أمكن، للأسبوع من 9 إلى 13 مارس، كما طلبت شركة مايكروسوفت من موظفيها في سياتل وكاليفورنيا العمل عن بُعد حتى 25 مارس.

وانضمت شركتي فيسبوك و أمازون اليهم بعد طلبهما من الموظفين بالعمل عن بُعد حتى نهاية الشهر. 

وفي الأسبوع الماضي، أغلقت شركة تويتر - Twitter مكتبها في سياتل بسبب تعقيم وتطهير مكتبها، حيث تم العثور على موظف مصاب بفيروس كورونا.

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الكلمات المفتاحية

فيسبوك فيروس كورونا شركة جوجل شركة أبل تويتر تفشي فيروس كورونا الجهاز التنفسي أمريكا الشمالية Google COVID-19

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