"الوفد" يشيد بتعليق الفعاليات الجماهيرية: توجه صائب ولابد من تعميمه

أشاد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا من أجل الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد.





وقال قوطة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين خلال الفترة الحالية بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا، توجه صائب وفِي الوقت المناسب.





وأكد رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن مختلف الوزارات نفذت على الفور قرار رئيس مجلس الوزراء وتم إلغاء وتعليق عدد كبير من الفاعليات الخاصة بها.



