اتالانتا الإيطالي يقصي فالنسيا من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

أكد فريق أتالانتا الإيطالي تفوقه على نظيره فالنسيا الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب عليه في مباراتي الذهاب والإياب.





خسارة فالنسيا





وخسر فالنسيا من فريق أتالانتا في مباراة الذهاب التي أقيمت في إيطاليا، بـ4 أهداف مقابل هدف وحيد، في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.





خروج فالنسيا من دوري الأبطال





وفاز أتالانتا في مباراة العودة وخارج ملعبه ليلة أمس الثلاثاء، على فالنسيا الإسباني ليؤكد جدارته بالصعود إلى دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام.





هزيمة فالنسيا في المباراتين





وتغلب أتالانتا على فالنسيا بمجموع اللقائين بـ8 أهداف مقابل 4 وهي نتيجة كبيرة ضمنت للفريق الإيطالي التأهل على حساب نظيره الإسباني، إلى الأدوار المقبلة بالبطولة الأوروبية الهامة.





مدرجات فالنسيا خاوية





وأقيمت مباراة فالنسيا الإسباني أمام أتالانتا دون جمهور، وخلت المدرجات من الحضور، بعدما اتخذت الحكومة الإسبانية إجراءات كبيرة للحد من انتشر مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بمرض كورونا.







