الكنيسة الكاثوليكية توصي بالصلاة يوم الجمعة من أجل مرضى كورونا

أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم إسحاق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك وبطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، توصية بأن يكون يوم الجمعة الموافق ١٣ مارس الجاري، يوما للصلاة من أجل مرضى فيروس كورونا وكل المرضى.





جاء ذلك في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، حيث ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، الاجتماع الدوري لسنودس البطريركي.





وجاء انعقاد الاجتماع لليوم الثاني عشر علي التوالي، بحضور الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء السينودس.



