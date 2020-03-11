صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم









بورصة الكويت





إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك. وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.82% رابحا 39.620 نقطة ليصل إلى مستوى 4894.05 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.95% رابحاً 47.420 نقطة ليصل إلى مستوى 5225.93 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.43% رابحاً 18.090 نقطة ليصل إلى مستوى 4245.64 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.84%، رابحا 35.4 ليصل إلى مستوى 4247.41 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على عدد 70.6 مليون سهم بقيمة 19.7 مليون دينار كويتى عبر 5391 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.03%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.72%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.53%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.86%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.59%.

وجاء سهم "شركة الاستشارات المالية الدولية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 9.66%، تليه شركة أجوان الخليج العقارية بنسبة 9.17%، ثم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 8.41%، فيما تصدر سهم "شركة منشآت للمشاريع العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 9.82%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 8%.