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صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:50 ص
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت

إستهلت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك. وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.82% رابحا 39.620 نقطة ليصل إلى مستوى 4894.05 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.95% رابحاً 47.420 نقطة ليصل إلى مستوى 5225.93 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.43% رابحاً 18.090 نقطة ليصل إلى مستوى 4245.64 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.84%، رابحا 35.4 ليصل إلى مستوى 4247.41 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على  عدد 70.6 مليون سهم بقيمة 19.7 مليون دينار كويتى عبر 5391 صفقة.
 
وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.03%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.72%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.53%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.86%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.59%.
 
 
وجاء سهم "شركة الاستشارات المالية الدولية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 9.66%، تليه شركة أجوان الخليج العقارية بنسبة 9.17%، ثم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 8.41%، فيما تصدر سهم "شركة منشآت للمشاريع العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 9.82%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 8%.
 
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