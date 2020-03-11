Advertisements
Advertisements
Advertisements

قطع المياه عن مدينة العبور والمناطق المحيطة لأعمال الصيانة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:40 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه سيتم قطع المياه عن مدينة العبور بالكامل، والمناطق التى يتم تغذيتها من رافع رقم ٢، المُغذي بالمياه لمدينة القاهرة الجديدة، ومدن (الشروق - بدر - العبور الجديدة)، وكذا المناطق التى يتم تغذيتها بالمياه خارج نطاق منظومة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل (مدينة السلام - النهضة)، وذلك ابتداءً من الساعة ١٠ مساء يوم الجمعة الموافق ١٣/٣/٢٠٢٠، وحتى الساعة ١٢ ظهر يوم السبت ١٤/٣/٢٠٢٠، نظراً لتنفيذ أعمال الصيانة بمأخذ المياه.

وأوضح المهندس أحمد عمران، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى قيام جهاز المدينة بتوفير عربات لمياه الشرب للاحتياجات الضرورية، كما أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.


Advertisements

أخبار تهمك

أندية إنجليزية وإيطالية تصارع الأهلي على ضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن حقيقة رفض لاعبي برشلونة خوض المباريات بسبب "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 20 ساعة

الأمطار شديدة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للمواطنين (فيديو)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الكشف عن حقيقة إصابة مؤمن زكريا بعدوى أفريقية

منذ حوالي 8 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"ربنا يعدي اليوم بدون خسائر".. الري تحذر من المنتظر غدا الخميس

منذ ساعتين و 16 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:46 ص

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

07:07 ص

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

08:36 ص

"ربنا يعدي اليوم بدون خسائر".. الري تحذر من المنتظر غدا الخميس

08:32 ص

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status