"مياه أسيوط" تنفذ برنامجاً استقصائياً لتحسين جودة الخدمات





قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، إن الشركة نفذت برنامجاً استقصائياً لمعرفة رأى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها الشركة، ومدى رضائهم عن جودة مياه الشرب، ورصد مقترحاتهم ومطالبهم، طبقاً لمجالات وأنشطة خطتها التوعوية السنوية.





وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، أن البرنامج الاستقصائى يأتى ضمن الخطة التوعوية التى تنفذها الشركة، حرصاً على تحسين جودة الخدمة المقدمة لعملائها على مستوى مراكز وقرى المحافظة كافة، وكذا التعرف على مدى وصول الخدمات للمواطنين بالجودة المرجوة، وضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على شبكات المياه والصرف الصحى.







