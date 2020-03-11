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برلماني: مصر مؤهلة للدخول في عالم صناعة وتصدير السيارات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:32 ص
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بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن، الأهمية الكبيرة لتنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشروع في إطلاق الاستراتيجية المقدمة، وذلك في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، وترسيخًا للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي وسعيًا نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.

وأكد "مسعود"، في بيان، اليوم الأربعاء، أن نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ هذه التكليفات سيجعل من مصر مركزا إقليميا كبيرا في عالم صناعة وتداول وتصدير السيارات بمختلف أنواعها لمختلف الأسواق بصفة عامة وللأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة، مشيرا إلى أن مصر لديها إمكانيات كبيرة وواعدة للدخول في عالم صناعة وتصدير السيارات سواء فيما يتعلق بالموارد الداخلة في صناعة السيارات أو وجود خبراء وأساتذة كبار بالجامعات المصرية من المتخصصين فى مجال صناعات السيارات.

وطالب النائب، من الحكومة الإسراع في وضع محاور استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر بما فيها تعميق التصنيع المحلي والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات أجنبية أخرى مع وضع خطة للتحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل المستدام التي تستهلك الغاز الطبيعي وفق المشروع القومي لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز، وكذا الاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.
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الكلمات المفتاحية

صناعة السيارات برلماني الفجر السيسي

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