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أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 11-3-2020 في سوق العبور .. الجمبرى بـ150 جنيها

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:35 ص
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اسعار الأسماك اليوم
اسعار الأسماك اليوم
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أسعار الأسماك اليوم

حافظت أسعار الأسماك على استقرارها في الأسواق اليوم الأربعاء 11-3-2020 حيث سادت أسواق الأسماك حالة من الإستقرار خلال الفترة الحالية وتسعي مصر إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي من الأسماك وزيادة المزارع السمكية، ووصل سعر كيلو البلطي الي 40 جنيه وكيلو الجمبري مابين 150 و250 جنيه.

أسعار الأسماك في الأسواق

سعركيلو البلطي بين 35 إلى 40 جنيهًا.
سعر كيلو البوري بين 70 إلى 80 جنيه
وسجل سعر كيلو السبيط 200 جنيه.
سجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا
سجل سعر كيلو القاروص 160 جنيه
وسجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا.
سعر كيلو الثعابين 200 جنيه.
سعر كيلو المكرونة بين 60 إلى 80 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري ما بين 150 و250 جنيهًا.
سعر كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.


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