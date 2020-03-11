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قيادي إخواني بليبيا يدعو إلى عمليات انتحارية في دول عربية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:22 ص
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الإخواني الليبي سامي الأطرش
الإخواني الليبي سامي الأطرش
وكالات
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حرض ما يُسمى رئيس المكتب السياسي لـ"تجمع ثوار 17 فبراير" الفصيل الإخواني في ليبيا، الموالي لحكومة الوفاق سامي الأطرش، على تنفيذ عمليات انتحارية في مناطق مختلفة في البلاد، إضافة إلى دول عربية اتهمها بالتدخل في الشأن الليبي، للانتقام منها على حد وصفه، حسبما نقلت وسائل الإعلام الليبية.

 

وفي مقابلة على قناة "ليبيا بانوراما"، قال الأطرش الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء الفرع الليبي لجماعة الإخوان الإرهابية: "يجب أن يذوق الطرف الآخر هذه النماذج من الاعتداءات. ماذا يمنع أن تكون هناك عمليات انتحارية في المنطقة الشرقية" وفق ما نقل موقع العنوان الليبي.

 

وأضاف: "لابد أن يذوق الطرف الآخر طعم هذا الألم. يجب أن تنتقل بعض العمليات العسكرية الانتحارية أو الفدائية إلى مصر والإمارات، ليذوق العالم المتدخل في الشأن الليبي من آثار هذه الألام"، على حد قوله.

 

كانت القوات المسلحة الليبية تقاتل منذ سنوات لتخليص ليبيا، من الجماعات الإرهابية والإجرامية، التي يعد وجودها خطراً محدقاً بدول الجوار الليبي والإقليمي على حد سواء.

 

 

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ليبيا قيادي اخواني ليبي عمليات انتحارية دول عربية الإخواني الليبي سامي الأطرش

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