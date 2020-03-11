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أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 11-3-2020.. ارتفاع جديد في سعر الكندوز

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:18 ص
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أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم
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أسعار اللحوم اليوم

حافظت أسعار اللحوم على استقرارها في السوق المحلى خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 11-3-2020، تشهد أسعار اللحوم حالة من الارتفاع خلال الفترة الحالية بعد انخفاضها خلال الفترة الماضية بسبب زيادة المعروض فى الأسواق من العروض وزيادة الإنتاج، وخطة الدولة في توفير المنتجات الغذائية والقضاء على ارتفاع الأسعار.


أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 11-3-2020

تراواح سعر اللحوم الكندوز ما بين 110 وحتى 140 جنيها للكيلو
سعر اللحم المفروم وصل من 100-130 جنيها.
سعر اللحم الضأن من 120 وحتى 140 جنيها.
سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات
سعر السجق من 110-125 جنيها.
سعر البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها.
سعر البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.

 أسباب ارتفاع أسعار اللحوم 

يرجع السبب وراء ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية إلى زيادة سعر الأعلاف والتي يتم استيرادها من الخارج كما يتم إستيراد الامصال الوقائية ايضًا وقد شهدت الشهور الماضية إنخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم. 


كندوزمن 110 إلى 140 جنيها
البتلومن 140 إلى 180 جنيها
الضأن 125 إلى 150 جنيها
اللحم الجاموسي 130 إلى 160 جنيها
اللحم الجملي 100 إلى 120 جنيها
 اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيها
 اللحم السوداني 75 جنيها
اللحم الهندي 75 جنيها
 الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيها
 سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها
 سعر الكبدة البلدي 130 جنيها

 


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