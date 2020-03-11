أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 11-3-2020.. ارتفاع جديد في سعر الكندوز

أسعار اللحوم اليوم



أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 11-3-2020



أسباب ارتفاع أسعار اللحوم



يرجع السبب وراء ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية إلى زيادة سعر الأعلاف والتي يتم استيرادها من الخارج كما يتم إستيراد الامصال الوقائية ايضًا وقد شهدت الشهور الماضية إنخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم.









كندوز من 110 إلى 140 جنيها البتلو من 140 إلى 180 جنيها الضأن 125 إلى 150 جنيها اللحم الجاموسي 130 إلى 160 جنيها اللحم الجملي 100 إلى 120 جنيها اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيها اللحم السوداني 75 جنيها اللحم الهندي 75 جنيها الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيها سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها سعر الكبدة البلدي 130 جنيها



حافظت أسعار اللحوم على استقرارها في السوق المحلى خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 11-3-2020، تشهد أسعار اللحوم حالة من الارتفاع خلال الفترة الحالية بعد انخفاضها خلال الفترة الماضية بسبب زيادة المعروض فى الأسواق من العروض وزيادة الإنتاج، وخطة الدولة في توفير المنتجات الغذائية والقضاء على ارتفاع الأسعار.تراواح سعر اللحوم الكندوز ما بين 110 وحتى 140 جنيها للكيلوسعر اللحم المفروم وصل من 100-130 جنيها.سعر اللحم الضأن من 120 وحتى 140 جنيها.سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهاتسعر السجق من 110-125 جنيها.سعر البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها.سعر البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.