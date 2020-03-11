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أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 11-3-2020.. البصل يسجل 6 جنيهات
الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:35 ص
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أسعار الخضراوات اليوم
واصلت أسعار الخضروات استقرارها في سوق العبور اليوم الأربعاء 11-3 2020، وتعود حالة الاستقرار هذه نتيجة لاستقرار حالات العرض والطلب في السوق المحلى وارتفاع إنتاح المحاصيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعضها وننشر فيما يلي أسعار الأصناف المختلفة من الخضراوات والفاكهة وجاءت على النحو التالي:
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
أسعار الطماطم تتراوح بين 2-4.5 جنيها.
أسعار البطاطس تتراوح 2-2.8جنيها
أسعار الفاصوليا تتراوح بين 7 -11جنيها
تراوح سعر كيلو البصل 3 - 6جنيهات
سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات
سجل الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5 جنيهات.
سجل سعر الكوسة 5-7 جنيهات.
سجل سعر الخيار ما بين 4–5 جنيهات للكيلو.ز
سجل سعر القلقاس 4-7 جنيهات.
سجل سعر الثوم بين 7-11 جنيها.
سجل سعر الملوخية بين 4-6 جنيهات.
سجل سعر البسلة من 8-10 جنيها.
تراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها
تراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات.
استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها.
تراوح البنجر سعره بين 2- 4 جنيها.
تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات.
تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.
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