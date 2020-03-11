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أسعار العملات اليوم الأربعاء 11-3-2020.. اليورو والاسترليني يتباينان

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:19 ص
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اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
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استقرت أسعار العملات اليوم الأربعاء 11-3-2020 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية للبنوك وذلك بعد أدائها المتباين  بنوعيها العربية والأجنبية خلال تعاملات أمس وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية الحكومية ومنها والخاصة بحسب تحديثات البنك الأهلى المصري وجاءت على النحو التالي:

 أسعار العملات الأجنبية 

سعر الدولار اليوم
 
استقر سعر الدولار اليوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء وذلك بعد ارتفاعها مقابل الجنيه خلال تعاملات امس حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى  15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو اليوم
 
بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 17.73 جنيه للشراء، 18.04 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.61 جنيه للشراء، 18.05 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 
بلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء نحو 20.37جنيه للشراء، 20.68 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 20.34جنيه للشراء، 20.73 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

أسعار العملات العربية 

سعر الريال السعودى 
 سجل سعر الريال 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في البنوك العاملة في مصر طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى 
 
تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه خلال تعاملات أمس حيث سجل سعره اليوم 50.89 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 50.94 جنيه للشراء، و51.53 جنيه للبيع.

ارتفاع تحويلات المصريين
وأعلن البنك المركزى المصرى، ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2019 بمقدار 128.9 مليون دولار بمعدل سنوى 6.8% لتسجل نحو 2.0 مليار دولار "مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018".


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