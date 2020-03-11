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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 - 3 - 2020 والقنوات الناقلة لها

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:26 ص
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كرة القدم
كرة القدم
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء 11 - 3 - 2020، أبرزها مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري، ومباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ18"

طنطا ضد وادي دجلة، تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

إنبي ضد بيراميدز، تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

الأهلي ضد سموحة، تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "إياب دور الـ16"

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.


مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ22"

ضمك ضد الهلال، تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة وعشر دقائق مساءًا بتوقيت القاهرة، والرابعة وعشر دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة وعشر دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1.

الإتفاق ضد الشباب، تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وخمس وعشرون دقيقة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمس وعشرون دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة وخمس وعشرون دقيقة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1.

التعاون ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وخمسون دقيقة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسون دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة وخمسون دقيقة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1.

الاتحاد ضد الوحدة السعودي، تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 2.

النصر ضد الرائد، تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1.
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