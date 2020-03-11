أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:



القاهرة الكبرى

دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.



الوجه البحري

دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.



السواحل الشمالية الغربية

مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح نشطة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.



شمال الصعيد

حار نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.



جنوب الصعيد

شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة.