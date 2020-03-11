Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:07 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى
دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

الوجه البحري
دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الغربية
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح نشطة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.

شمال الصعيد
حار نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم طقس الاربعاء الطقس الان الطقس الأرصاد أخبار الطقس

أخبار تهمك

برشلونة يدرس إبرام صفقة تبادلية مع يوفينتوس

منذ ساعة

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 8 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. الكشف عن حقيقة إصابة مؤمن زكريا بعدوى أفريقية

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ نصف ساعة

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

مليون جرعة بنهاية العام.. القصة الكاملة لتوفيرعقار أمريكي ضد كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة

منذ ساعة و 23 دقيقة

رياح بسرعة 65 كيلو تضرب مصر في هذا التوقيت.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال

منذ حوالي 10 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ يوم

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ يوم

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر من طقس الإثنين: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

"رياح وأمطار".. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم

الأرصاد تحذر من طقس الغد: شديد البرودة وأمطار غزيرة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: "أمطار رعدية على هذه المناطق"

عودة الأمطار.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

أمطار بهذه المناطق.. تحذيرات من "الأرصاد" للمواطنين اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:07 ص

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

11:15 م

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة

06:15 ص

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

10:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status