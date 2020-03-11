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أزارو يفتش مع الاتفاق على الفوز الغائب أمام الشباب منذ 8 أعوام

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:32 ص
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أزارو
أزارو
أمل الحلفاوي
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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الاتفاق ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الأربعاء.

ويقام اللقاء بين الشباب والاتفاق عند الساعة 5:25 بتوقيت القاهرة، و6:25 بتوقيت مكة المكرمة، و3:25 بتوقيت جرينتش.

ويستعرض الفجر الرياضي تاريخ مواجهات الشباب والاتفاق

التقى الشباب والاتفاق 19 مرة في دوري المحترفين السعودي، حقق الشباب الفوز في 10 لقاءات، مقابل 3 انتصارات للاتفاق، وهناك 6 حالات تعادل بينهما.

فريق الاتفاق حقق آخر انتصار له أمام الشباب عام 2012 في شهر نوفمبر عندما حقق الفوز بثلاثية مقابل هدف وهي أكبر نتيجة بين الفريقين والتي حققها الشباب مرة.

وليد أزارو المُعار من النادي الأهلي إلى صفوف الاتفاق، يتواجد في المركز الثاني لهدافي فريقه برصيد 3 أهداف وصناعة هدف، بعد أن خاض 6 لقاءات، منهم 4 بشكل أساسي و2 بديل.

آخر 4 مباريات لعبهم مع الفريق شارك بشكل أساسي استطاع أن يسجل هدفين في لقاء الذي فاز فريقه برباعية، وهدف في الآخر الذي حقق فريقه الفوز بثنائية وصنع في لقاء هدف، ولكنه لم يستطع أن يسجل في آخر لقاء الذي خسره بهدف نظيف.

جدير بالذكر أن الشباب يتواجد في المركز السابع برصيد 31 نقطة، بينما يحتل الاتفاق المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

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