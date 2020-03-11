جوارديول يحسم مشاركة ساني ودي بروين أمام أرسنال

يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء، نظيره أرسنال، في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أنا متأكد أن أرتيتا سينجح في قيادة أرسنال، عملنا سوياً لنحو 3 أو 4 أعوام، أخبرته أنه سيصبح مديراً فنياً ناجحاً".

وأضاف: "ستقام المبارايات دون جمهور في إنجلترا لا محالة، الأمر منتشر الآن ففي إيطاليا وإسبانيا، والآن ربما ينتقل الأمر هنا، لا أحد يحب اللعب دون جماهير، ولكننا مضطرون لذلك حاليا".

وواصل: "بالطبع لو قرر الإتحاد الأوروبي اللعب بدون جماهير سنفعل ذلك، لكننا نريد العب بحضور جماهيري، في النهاية صحة المواطنين هي الأهم".

وأتم: "كيفين دي بروين تدرب مع المجموعة، لكنني لا أعلم هل سيكون جاهزاً أم لا، ليروي ساني بدأ في التحسن وننتظر عودته، سيرجيو أجويرو جاهز لخوض اللقاء".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 57 نقطة، مقابل 40 نقطة لأرسنال يتواجد بها في المركز التاسع.