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كل ماتريد معرفته عن مباراة الهلال ضد ضمك

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:24 ص
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الهلال ضد ضمك
الهلال ضد ضمك
أميرة فطيم
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يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة قوية تجمع بين الأهلي ونظيره التعاون، مساء اليوم الأربعاء 11 مارس 2020، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الأهلي ضد التعاون في الدوري السعودي:-

يقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد التعاون في الدوري السعودي:-

تُنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي

نتائج الفريقين في آخر مواجهة بالدوري السعودي:-

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فوز صعب على ضيفه الفيحاء، بهدف دون رد، أحرزه مهاجمه عمر السومة، في المباراة التي جمعت بينهما، الجمعة الماضية، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.

فيما سقط التعاون أمام أبها، بهدفين مقابل هدف، يوم السبت الماضي، في الجولة الماضية من دوري المحترفين.

ترتيب الفريقين:-

ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد التعاون في المركز ثامن برصيد 29 نقطة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام التعاون:-

حراسة المرمى: ياسر المسيليم

خط الدفاع: عبد الباسط هندي - معتز هوساوي - عبد الله ترمين - لوكاس ليما

خط الوسط: عبد الباسط هندي - حسين عبد الغني

خط الوسط الهجومي: يوسف البلايلي - سلمان المؤشر - محمد المجاهد

خط الهجوم: عمر السومة

التشكيل المتوقع للتعاون أمام الأهلي:-

حراسة المرمى: كاسيو

خط الدفاع: فهد الحمد - ريكاردو ماتشادو - ياسين برناوي - أحمد عسيري.

خط الوسط: ساندرو مانويل

خط الوسط الهجومي: سيدريك أميسي - سميحان النابت - هيلدون - نيلدو بيترولينا.

خط الهجوم: مالك العبد المنعم.

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