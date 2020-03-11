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موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند والتشكيل المتوقع

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:02 ص
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باريس سان جير مان وبروسيا دورتموند
باريس سان جير مان وبروسيا دورتموند
عبد القادر عرابي
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يستضيف ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الأربعاء 11 مارس، مواجهة صاحب الأرض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

يدخل الفريق الألماني بأفضلية فوزه ذهاباً بهدفين لهدف على ملعب سيجنال إيدونا بارك في فبراير الماضي.

وسيكون النادي الألماني في مهمة صعبة للحفاظ على فوزه الضئيل في ملعب حديقة الأمراء الذي ستكون مقاعده خاوية بسبب فيروس كورونا.

بينما سيحاول الفريق الباريسي تدارك نتيجة الذهاب، والعمل على الفوز وقطع تأشيرة العبور للدور ربع النهائي، الذي فشل في بلوغه آخر نسختين.

حظوظ الفريقين

يتأهل بوروسيا دورتموند بتحقيقه الفوز أو التعادل بأي بنتيجة، أو الخسارة بفارق هدف، مع تسجيله أكثر من هدف.

بينما يتحتم على النادي الباريسي الفوز بهدف نظيف، أو تحقيق فوز بفارق هدفين على الأقل.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند

من المتوقع أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وقطر، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت دبي وأبو ظبي، التاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الثامنة بتوقيت جرينتش.

تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الأولى، بصافرة الإنجلزي أنتوني تايلور.

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند

من المتوقع أن يبدأ توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: توماس مونييه - تيلو كيرير - ماركينيوس - ليفسن كورزوا.

خط الوسط: إدريسا جانا جايي - ماركو فيراتي - لياندرو باريديس.

خط الهجوم: كيليان مبابي - ماورو إيكاردي - نيمار.

على الجانب الآخر، من المحتمل أن يدخل لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: رومان بوركي.

خط الدفاع: لوكاس يتشيك - ماتس هوميلز - دان أكسيل زاجادو.

خط الوسط: أشرف حكيمي - إيمري تشان - أكسيل فيستل - رافائيل جيريرو.

خط الهجوم: جوليان براندت - تورجان هازارد - أرلينج براوت هالاند.

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