قبل لقائهما المرتقب.. إنبي وبيراميدز "حبايب" في تاريخ المواجهات بالدوري

يترقب عشاق ومحبو الكرة المصرية لقاء إنبي ضد بيراميدز مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة إنبي ضد بيراميدز في الدوري

ومن المنتظر أن تُلعب مباراة إنبي ضد بيراميدز بالجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الأربعاء عند الساعة الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب "بتروسبورت" معقل الفريق البترولي الذي يسعى للفوز في لقاء الليلة من أجل الذهاب بعيدا في منافسته للوصول للمربع الذهبي.

تاريخ مواجهات إنبي ضد بيراميدز

التقى فريق إنبي بمنافسه الليلة بيراميدز في 7 مناسبات فاز الفريق البترولي في مباراتين مقابل مثلهما لبيراميدز بينما حسم التعادل نتيجة ثلاثة مواجهات في مسابقة الدوري المصري.

حقق فريق بيراميدز أكبر فوز في تاريخ مواجهاته أمام إنبي في موسم الدوري المصري نسخة 2019 حيث هزم الفريق البترولي برباعية نظيفة.

وعلى الجانب الآخر حقق إنبي الفوز برباعية لهدف أمام بيراميدز تحت مسماه القديم "الأسيوطي" في موسم الدوري المصري نسخة 2014.

قائمة بيراميدز أمام إنبي

وفي سياق متصل أعلن المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الفريق البترولي إنبي مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث شهدت القائمة عودة عبد الله السعيد والمهاجم الغاني جون أنتوي لتصبح كالتالي:-

حراسة المرمى: المهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور.

خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري - محمد حمدي - طارق طه.

خط الوسط: عبد الله السعيد - عمر جابر - نبيل عماد دونجا - عمر العيوني - محمد فتحي - عبده لومالا - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة - إيريك تراوري - محمد فاروق.

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.