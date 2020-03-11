ارتفاع إصابات كورونا في الصين لـ80778 حالة

أفادت فضائية "الغد"، فى خبر عاجل لها، أن الصين أعلنت ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الأربعاء، إلى 3158 حالة على الأقل، بعد تسجيل 22 حالة وفاة جديدة.





كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 80778 حالة بعد تسجيل 24 حالة جديدة.





الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.