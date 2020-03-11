Advertisements
Advertisements
Advertisements

مورينيو يكشف سبب الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:30 ص
Advertisements
مورينيو
مورينيو
أحمد عصام
Advertisements

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي سبب الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من فريق لايبزيج بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في مجموع المباراتين ضمن دور الثمن نهائي.

 

وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "غياباتنا قاسية وبهذه الظروف سيكون من الصعب للغاية [الحصول على المراكز الأربعة الأولى]، ولكن يجب أن نقاتل".

 

وأضاف : "يجب أن يكون اللاعبون أقوياء للغاية للتغلب على المصاعب التي لدينا، ‏ولن يعود أي لاعب من الإصابة قبل يوم الأحد".

 

يذكر أن فريق توتنهام هوتسبير سوف يستضيف نظيره فريق مانشستر يونايتد على ملعب الوايت هارت لين الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هاري كين ميسي مورينيو مورينيهو مورينهو مدريد محمد صلاح مانشستر يونايتد مانشستر سيتي ليفربول كرة القدم فيديو ريال مدريد رونالدو دوري ابطال اوروبا جوزيه مورينيو جوزيه جوارديولا توتنهام تشيلسي

أخبار تهمك

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء: قرار صادم لجماهير البرسا.. خسائر فادحة بعد قرار دوري الأبطال.. ميسي يحصد جائزة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الأرصاد" تُعلن خارطة المناطق التي ستضربها الأمطار والسيول الخميس المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال

منذ حوالي 5 ساعات

قادمًا من نيويورك.. "الصحة السعودية" تعلن إصابة مواطن مصري بـ"كورونا"

منذ أقل من ساعتين

رياح بسرعة 65 كيلو تضرب مصر في هذا التوقيت.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر

منذ حوالي 8 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تركيا تعلن أول إصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ حوالي 9 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مورينيو يتحدث عن مواجهة بورنموث ويوجه رسالة لمدرب أرسنال

مورينيو بلا خسارة مع توتنهام

مورينيو يكشف سبب تواجده في مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج

التشكيلة المتوقعة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد استون فيلا في الدوري الإنجليزي

أول تعليق من مورينيو بعد الهزيمة من لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

مورينيو يُعلن تشكيل توتنهام ضد نوريتش سيتي بكأس الاتحاد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

10:37 م

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

11:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status