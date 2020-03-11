مورينيو يكشف سبب الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي سبب الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من فريق لايبزيج بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في مجموع المباراتين ضمن دور الثمن نهائي.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "غياباتنا قاسية وبهذه الظروف سيكون من الصعب للغاية [الحصول على المراكز الأربعة الأولى]، ولكن يجب أن نقاتل".

وأضاف : "يجب أن يكون اللاعبون أقوياء للغاية للتغلب على المصاعب التي لدينا، ‏ولن يعود أي لاعب من الإصابة قبل يوم الأحد".

يذكر أن فريق توتنهام هوتسبير سوف يستضيف نظيره فريق مانشستر يونايتد على ملعب الوايت هارت لين الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.