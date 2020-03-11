كورونا يسبب خسائر مالية لبرشلونة

أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني سيخسر مبالغ مالية كبيرة بسبب إنتشار فيروس كورونا في إيطاليا.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن قرار الإتحاد الأوروبي بإقامة مباراة برشلونة ونابولي بملعب كامب نو في دوري أبطال أوروبا دون جماهير سيكلف النادي خسارة مبلغ 6 ملايين يورو.

وأضافت التقارير، أن الأمر ذاته سيتكرر في مباراة برشلونة القادمة في الليجا ضد نادي ليجانيس، والتي ستقام بملعب كامب نور دون جماهير أيضاً.

وقرر الإتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة جولتين من الليجا دون حضور جماهيري، بسبب إنتشار الفيروس في إسبانيا.

وأكدت التقارير، أن المخاوف من تفشي كورونا قد تدفع إدارة برشلونة لإلغاء المؤتمرات الصحفية التي تجرى قبل مبارتي نابولي وليجانيس.

ويواجهه برشلونة فريق ليجانيس يوم الأحد المقبل 22 مارس بملعب كامب نو، في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وقبل ذلك يواجه برشلونة فرق نابولي الإيطالي يوم الأرعاء 18 مارس في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل ذهاباً بنتيجة 1-1.