Advertisements
Advertisements
Advertisements

تصريح مفاجئ من جيمي فاردي بشأن منتخب إنجلترا بعد قرار اعتزاله دوليا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:46 ص
Advertisements
جيمي فاردي
جيمي فاردي
علي ماهر حلمي
Advertisements

أدلي اللاعب الدولي الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم نادي ليستر سيتي تصريحات مفاجئة حول عودته لصفوف منتخب إنجلترا بعد أن قرر الاعتزال دوليا عقب بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وقال فاردي:" مدرب انجلترا جاريث ساوثجيت وأنا اتفقنا على ترك الباب مفتوح لأي سبب يحدث، وبعد ذلك سنجلس معا ونناقش الأمر لم يحدث أي نقاش أو شيء من هذا القبيل حول عودتي يغيب الزميلان هاري كين و ماركوس راشفورد بسبب الإصابة لكن هما في طريقهما للعودة في الوقت المناسب، لذا الوقت فقط سيحسم الأمر".

واضاف مهاجم ليستر سيتي "لن أكذب فقد أصبحت أحصل على المزيد من أيام الأجازة في فترة التوقف الدولي لخوض مباريات دولية، لذا بات بوسعي الابتعاد التام لفترة عن كرة القدم وهذا صب في مصلحتي".

يذكر أن جيمي فاردي مهاجم نادي ليستر سيتي يحتل حاليا صدارة ترتيب هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 29 جولة من عمر البطولة الإنجليزية برصيد 19 هدف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدف محمد صلاح هدف صلاح محمد صلاح محرز اليوم محرز مباراة مانشستر يونايتد مانشستر سيتي ليفربول اليوم ليفربول ليستر سيتي فاردي غوارديولا رياض محرز اليوم رياض محرز جيمي فاردي جيمي تحليل مباراة ليفربول اهداف مباراة ليفربول الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 19 ساعة

رياح بسرعة 65 كيلو تضرب مصر في هذا التوقيت.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- نادر شوقي: عروض إنجليزية وإيطالية وبرتغالية لرمضان صبحي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. "الأرصاد" تُعلن خارطة المناطق التي ستضربها الأمطار والسيول الخميس المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء: قرار صادم لجماهير البرسا.. خسائر فادحة بعد قرار دوري الأبطال.. ميسي يحصد جائزة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تركيا تعلن أول إصابة بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

منذ ساعتين و 48 دقيقة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

رسميا.. جيمي فاردي يعلن اعتزاله اللعب دوليا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي اليوم

بالأرقام.. جيمي فاردي يُحرج كبار هدافي الدوري الإنجليزي

تقرير إنجليزي: ساوثجيت يوجه ضربة قاضية لفاردي

بعد اعتزاله دوليًا في 2018.. فاردي يقترب من العودة غلى صفوف منتخب إنجلترا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

10:37 م

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

11:23 م

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال

09:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status